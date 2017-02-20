賀陳旦是否下台負責 藍綠意見不一

國民黨團書記長王育敏今天表示，針對遊覽車翻覆，交通部長賀陳旦應下台負政治責任，勿讓事務官當代罪羔羊。綠委鄭運鵬說，等報告出來再追究責任都不急。

蝶戀花遊覽車翻覆造成33名民眾罹難，傳出交通部公路總局長陳彥伯、觀光局長周永暉請辭。國民黨立法院黨團書記長王育敏、首席副書記長林為洲與副書記長蔣萬安今天下午召開記者會。

王育敏表示，賀陳旦自己任內有兩起非常嚴重的遊覽車意外事故，造成59人死亡，賀陳旦自己不請辭下台負責，竟要兩名局長當代罪羔羊，國民黨團不能同意也不接受，要求賀陳旦必須請辭下台，負起政治責任。

王育敏說，賀陳旦上任以來爭議不斷、災難頻傳，包括桃機淹水、國道連假夜間收費反覆、華航與台鐵罷工、興航倒閉等，再加上遼寧團火燒車26死與蝶戀花翻車33死重大事故，「災難部長」賀陳旦此時不下台待何時？政務官的風骨在蔡政府中，難道已蕩然無存？

蔣萬安指出，這次遊覽車翻覆事故，賀陳旦竟在調查報告未出前就推說是駕駛問題，到發現無法平息民怨，就讓兩名事務官辭職扛責任，自己卻穩坐高位。這樣的究責模式，與去年陸客團火燒車事件發生後如出一撤，已成為賀陳旦處理重大交通事故的SOP。

立法院交通委員會成員、民進黨立委鄭運鵬說，蝶戀花旅行社的車禍事件，是賀陳旦上台後，第一個應該負責的重大意外。他說，桃園機場淹水是國民黨留下來的爛攤子，遼寧團火燒車則是駕駛自殺，都不是賀陳旦的問題。

至於賀陳旦是否該負責，鄭運鵬認為，可以等事故調查報告與原因出來，包括2名局長再追究責任都不急。他說，賀陳旦應該藉這個機會，把國內旅遊長期下來的積弊一併處理，遊覽車靠行不是錯，但是要怎麼讓靠行車慢慢地接受調度，就算要讓靠行車落日，也要給喘息空間與完整規劃。1060220

(中央社)