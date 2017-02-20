澎湖愛書人 金門圓二手書店夢

「居住的城市至少要一家書店」，在這個理念支撐下，來自澎湖的張慧玲在金門成立了金門首間二手書店「我在」。有質感的店面，吸引不少在地愛書人前來，盡情徜徉書海兼尋寶。

來自澎湖的張慧玲因為喜愛拍攝野鳥來到金門，進而在山后經營民宿，舉家搬到金門，倏忽12年。從小愛閱讀的她一直認為，「居住的城市至少要有一家書店」，經營書店也成了她多年來的夢想。

她曾聽人說，不來金門居住的理由是「金門沒有誠品書店」；不禁讓她為金門叫屈，更促使她矢志要完成在金門開設書店的心願。

於是，「我在」二手書店在情人節這天悄悄開張。取「我在」為店名，張慧玲說，固然是取自法國哲學家笛卡兒名言「我思故我在」，同時也有方便好記的理由。例如，接到電話，朋友問你在哪裡時，你可以名正言順地說「『我在』二手書店」。

53歲的張慧玲對紙本有深厚的感情，她說，如果書本終究將遭到淘汰，希望那個日子晚一點到，「來到這裡會有找到時光的感覺」，她好希望年輕一代也有閱讀紙本的習慣。

儘管金門自古文風鼎盛，號稱「海濱鄒魯」，但在網路鋪天蓋地入侵之下，在金門經營實體書店，張慧玲知道許多人都不看好，也坦承，「我在」是自己經營的第4家店，卻是對營收最沒有信心的一次。

但因家人的支持，張慧玲勇敢踏出圓夢的腳步。她深盼愛書人可以在這裡交流分享好書，讓金門的讀書風氣蓬勃起來。

本地畫家許玉音與聽說開了家二手書店，當天就來了2次。上午買了本「好風水好運到」，只花了新台幣45元，這也是「我在」賣出的第一本書，讓張慧玲倍受鼓舞。

許玉音說，金門很少像這樣有質感的書店，讓愛書人可以點杯咖啡，安靜地優遊書海；就算是有其他的客人，也不會覺得受到打擾。許玉音意猶未盡，當晚二度光臨；她覺得，這樣的書店應該也會吸引年輕人。

金門縣寫作協會理事長王先正很懷念十萬大軍時期，金門書店的盛況；他說，很高興看到金門有二手書店，相信「我在」可以幫助金門倡導文風。

「我在」明亮的外觀，路過的行人忍不住駐足，想要入內一探究竟；但畢竟隱身在金城鎮巷弄裡，知道的人不多。這裡的書以訂價3折出售，新書約是市價的7到8折；如果愛書人捨不得割愛，可以把書寄放在「我在」，讓大家一起分享。

店裏也有不少老玩意，例如清朝的長板凳、古老的花窗和棉布電線、花蓮海邊的漂流木等，和二手書質樸的感覺十分契合。

而店名叫「我在」，「我思故我在」這本書和張曉風的散文集「我在」，自然也成了店裡的鎮店之寶，只可遠觀無法買回家。

開幕當天，有名顧客對張慧玲直言，「不賣參考書，不會賺錢」；但張慧玲認為，如果要賺錢就不會開書店。她說，書店需要細水長流，不可能第1年就會有好的成績；她已有心理準備，期許自己要撐下去。

「逛書店是很幸福的事」。張慧玲還有一個夢：希望金門能靠二手書店帶動觀光旅遊。1060220

(中央社)