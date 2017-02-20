鳥嘴潭人工湖恐影響開發 投縣府爭放寬
鳥嘴潭人工湖計畫可能因劃設集水區為第一級環境敏感地區，影響南投縣烏溪流域鄉鎮發展，縣府力爭放寬，否則不支持興建。
經濟部水利署規劃在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，調蓄烏溪流域水源供彰化、南投民生用水需求，但集水區草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等鄉鎮，可能被劃入第一級環境敏感地區，影響建設開發，南投縣長林明溱今天在縣務會議與縣府團隊討論此案。
針對鳥嘴潭人工湖計畫爭議，林明溱指示縣府工務處了解地方需求，以保障居民及農民權益、永續地方發展為優先考量，若集水區劃設第一級環境敏感地區，未來烏溪流域的鄉鎮開發，將受嚴格限制，影響地方發展，若無法放寬，縣府將不支持興建，並力爭到底。
林明溱說，水利署中區水資源局集集攔河堰位於南投縣集集鎮，導致當地劃入第一級環境敏感地區，他擔任立法委員時大力為民爭取，才終於鬆綁，如今又傳集集攔河堰集水區可能再劃為第一級敏感區，引起居民反彈，烏溪流域居民見前例，也擔心未來開發受限制。
林明溱表示，對於鳥嘴潭人工湖計畫，縣府與民眾站在同一陣線，未來將邀內政部營建署、經濟部水利署、水利署中區水資源局等單位協商，若影響地方開發及縣民權益，縣府將反對到底，另一方面，也派員了解遭徵收地主想法，協助爭取最佳徵收條件。1060220
(中央社)
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