青山宮廟柱傾斜 林昶佐會勘盼速修復
時代力量籍立法委員林昶佐今天表示，台北市艋岬青山宮近日廟柱傾斜、石地板出現裂縫，調查發現由於地處土壤流失高潛勢區，青山宮的地基土石嚴重流失，盼相關單位能盡快修復。
林昶佐上午與台北市議員劉耀仁，邀集文化部文化資產局、台北市政府文化局、民政局等相關部會局處前往艋舺青山宮會勘。
林昶佐表示，青山宮是艋舺在地信仰中心，160年歷史的重要古蹟，日前發現廟柱傾斜、石地板出現裂縫，進一步調查後更發現，由於地處土壤流失高潛勢區，青山宮的地基土石嚴重流失、地層下陷，讓年代久遠的建築本體面臨危機，引起許多市民與文化界關注。
林昶佐與劉耀仁上午邀集各級相關單位，透過整合中央、地方政府部會，希望能盡快為修復古蹟籌措相關資源，讓這座見證台北歷史的青山宮，能夠恢復風華。1060220
(中央社)
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