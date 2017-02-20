連鎖咖啡星巴克凍未條！2月22日也喊漲

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消費者勒緊褲帶，星巴克2月22日調漲部分飲品售價，共29款飲品受到影響。（星巴克提供）

連鎖咖啡業者2017金雞年漲聲隆隆~自年初 85°C調漲部分飲品售價後，另一連鎖咖啡業者統一星巴克也傳出漲價消息，平均漲幅約8%，喜愛咖啡的消費者今年得拉緊褲帶。

星巴克證實自2月22日起（周三）將調漲部分飲品售價，共計29款飲品受到影響，佔整體200多款飲品14%左右;其中星冰樂調漲8款品項，包括摩卡可可碎片星冰樂與焦糖可可碎片星冰樂，將調漲20元售價。

商品中以濃縮咖啡漲幅最高，由原本70元調漲至80元，漲幅約14%，大杯那堤原價135元，漲價後新價格150元。星巴克表示，上次調整售價在2011年，此次價格調整主要原因為原物料調漲及整體營運成本考量，並非全面調漲，為回饋消費者將於2月22至26日，於店內點購任一品項飲料，可享免費升等優惠，如小杯升級中杯、中杯升級大杯。

人氣飲品焦糖瑪奇朵特與紅茶那堤皆調漲15元，大杯飲品分別由原價155、145元，調整後新售價為170、160元。

(中時)