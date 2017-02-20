鳥嘴潭劃設水保區恐影響發展 投縣府爭放寬
南投縣長林明溱今〈20〉日在縣務會議中，針對鳥嘴潭人工湖興建案爭議，指示工務處了解地方需求，以保障居民和農戶需求及地方的永續發展為優先考量，若無法放寬，縣府將不支持興建，並力爭到底。
林縣長並說明指出，現行依內政部營建署規定，草屯、國姓、埔里、魚池等鄉鎮，恐劃設為集水區1級環境敏感區域，整個烏溪流域未來開發都將受到嚴格限制，嚴重影響地方發展。
林縣長表示，集集攔河堰位於集集鎮，該鎮曾被列為集水區1級環境敏感區域，影響周邊地區發展，經他在擔任立委時大力爭取才解禁，現又傳出營建署要將集集攔河堰集水區，再度劃設成1級環境敏感區域。
草屯鄉親因有前例可鑑，憂心影響烏溪流域未來開發將受嚴格限制，林縣長說，該興建案縣府會與民眾站在同一陣線，將邀請營建署和中區水資局協商，若影響地方開發權益將會反對到底。另也將了解被徵收地主想法，協助與中區水資局協商，爭取最有利徵收條件。
(中時)
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