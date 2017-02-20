小米酒梅酒登國際舞台 調酒賽秘密武器
台東專科學校餐旅科學生蔡威廷、陳丁源將參加日本國際調酒比賽，2人帶了秘密武器「小米酒」和「梅酒」，2人有信心讓台東特色酒登上國際舞台。
蔡威廷、陳丁源將於3月2日參加日本第13回「總務大臣」杯琉球泡盛國際調酒大賽，台東縣府贊助2人來回機票一張，聖果蜜多有限公司與曲禾酒莊提供梅酒和小米酒。
「總務大臣」杯琉球泡盛國際調酒大賽，已有13年的歷史，每年都有亞洲許多國家調酒選手爭先參加比賽。
去年底，台東專科學校餐旅科指導老師鄒慧芬帶領學生參加2016台灣金樽杯國際創意調酒大賽，以選用台東特色小米酒為酒材之一獲得多項獎項，並取得參加今年度日本「總務大臣」杯琉球泡盛國際調酒大賽比賽資格。
2選手的致勝秘密武器就是台東特色酒「小米酒」和「梅酒」，2人很有信心可以打敗國際好手，讓台東特色酒在國際舞台展露頭角。
台東縣長黃健庭表示，這次由縣政府從中牽線邀請「聖果蜜多有限公司」與「曲禾酒莊」2家在地製酒業者與東專餐飲科合作，可以說是台東產官學合作的最佳模式，除樂見業者主動以聯名贊助酒品方式，免費提供給參賽學生作為比賽前練習及比賽使用。1060220
(中央社)
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