學頂上功夫嚐人情味 陸配義剪傳愛回饋

嫁來台灣10多年的大陸新住民尹珍（右）中年轉職，參加職訓學得剪髮技能，嚐到台灣濃濃的人情味，她大受感動並到療養院為院內長輩義剪傳愛，回饋社會。（勞動部高屏澎東分署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年2月20日

「台灣人好有人情味！」，嫁來台灣10多年的大陸新住民尹珍中年轉職，參加職訓學得剪髮技能，也嚐到台灣濃濃的人情味，她大受感動並到療養院為院內長輩義剪傳愛，回饋社會。

45歲的尹珍10多年前嫁來台灣後，原本靠著擔任房務清潔員賺錢貼補家用，由於從事房務清潔員工作繁重，她因體力無法負荷，去年辭掉工作參加勞動部高屏澎東分署委辦的「快速剪髮造型設計培訓班」，結訓後到連鎖快速剪髮店擔任助理。

尹珍說，從事房務清潔工作需耗費很大的體力，工作內容包括刷洗浴室、更換床罩床單等，工作量吃重，她去年因身體出現腰痠背痛等職業病，萌生轉職念頭。

尹珍有次帶著小孩到快速剪髮店剪髮時，見門窗上黏貼「勞動部高屏澎東分署委辦快速剪髮造型設計培訓班」宣傳單，經過詢問獲得美髮店長鼓勵，毅然決定轉行投入職訓，培養一技之長開創職場第二春。

尹珍受訓2個多月期間，除了學會洗髮技巧，還練習剪10幾種髮型，包括熱門的西裝頭、鮑伯頭等，染髮相關的色彩學以及燙髮技術也有涉獵。結訓後，她因訓練期間表現優異，獲得連鎖快速剪髮店僱用，擔任美髮助理員。

尹珍從事美髮新職過程，除感受顧客支持的人情味，更藉由義剪，體會到回饋社會的成就感。

「台灣人好有人情味！」尹珍從事美髮業不久就感受到南部人的熱情及濃濃人情味。

她說，工作就和很多顧客成為朋友，大家從她講話口音得知她來自大陸、獨自在台打拚，總是特別給予照顧，每當店裡大排長龍，不少人會自願讓她剪頭髮，見她拿起剪刀神色緊張，還會鼓勵「妳就放膽剪，不練習怎麼會進步」。

尹珍的剪髮技術就在一次次的練習後，技巧越來越純熟，離設計師的目標又也更接近些。

尹珍工作之餘也會投入義剪。她說，印象深刻的是她首次到療養院，為院內長輩剪髮時，由於他們大多是身體顫抖、無法久坐，令她心跳加速，深怕傷到老人家，經同行設計師鼓勵，她深呼吸，一鼓作氣幫老人家理好頭髮，看到他們一臉心滿意足，成就感油然而生，更加堅定未來要朝美髮業前進。

尹珍指出，參加高屏澎東分署委辦的職業訓練，不僅學得頂上功夫，更從回饋社會過程，找到自我存在價值，對自己更有自信了。1060220

(中央社)