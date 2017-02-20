全台禁宰禁運家禽 彰縣運雞車盜運土雞遭查獲

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彰化縣動物防疫所2月19日晚間查獲違規運載土雞。（吳敏菁翻攝）

彰化縣動物防疫所2月19日晚間查獲違規運載肉鴨。（吳敏菁翻攝）

彰化縣動物防疫所於19日晚上8點15分接獲鹿港派出所通報，於鹿港彰濱工業區秀傳醫院附近攔查一運雞車共15隻紅羽土雞，防疫所立即派員前往處理，當日立即將該運雞車押回來源地，該處目前飼養紅羽土雞15隻，黑羽土雞10隻，肉鴨20隻，依規定進行移動管制及採樣送檢，運雞車主違反動物傳染病防治條例相關規定裁處。

彰化縣動物防疫所表示，農委會公告，2月17日上午零時起至24日上午零時止期間務必依行政院農業委員會「禁止輸送家禽及停止搬運家禽屠體措施」公告落實相關規定，違反者依「動物傳染病防治條例」規定處以5萬以上100萬元以下罰鍰。

疫情吃緊，彰化縣動物防疫所長董孟治呼籲，養禽戶如發現所飼養家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或動物防疫機關：（04）7620774，以即早防範禽流感疫情擴散。

(中時)