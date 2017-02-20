彰化興華國小「晨光活動」 學生樂當早鳥
彰化縣二林鎮興華國小每天早上6點30分就開門迎接提早到校的學生，替代役男會照顧吃早餐，老師們也早早到校帶著孩子欣賞影片與學習，系列的「晨光活動」讓孩子們歡度充實的每一個早上好時光。
校長莊世雄說，不少家長因為工作必須一大早就外出，由於擔心孩子的安全，要求學校幫忙 ，「學生的需要，就是學校的責任」，興華國小的「晨光活動」就此開辦，開校門的時間從早上7點20分提前到6點半。
「晨光活動」內容豐富又多元，更有濃濃的人情味，學校幫學生規畫有推手社團、機器人、小提琴、長笛、故事媽媽與客語學習等課程、也有字音字形訓練及朗讀。學校擔心孩子吃不好，替代役男還會一旁「盯場」看著孩子把早餐吃完。
小六的吳思萱說，爸爸大清早就要到菜市場擺攤做生意，她只好提早到學校，以前早起到校只能到處晃，很無聊又孤單，現在有替代役哥哥陪伴用餐、學習，感覺很好。
曾翊齊也說，早上7點到學校，會到圖書室欣賞影片，也可以找書來看，有時候覺得累，「我會偷偷躺在乾淨的地板上睡覺耶！」。
晨光活動很受到小朋友喜愛，不過，莊世雄有點擔心地說「怕他們太喜歡，大家都吵著要提早到校」，因此，會衡量活動課程安排，「要讓他們有點喜歡又不要太喜歡」。
(中時)
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