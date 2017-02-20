澎湖縣肢體傷殘協會 贈葉竹林市長感謝狀

為感謝馬公市長葉竹林對弱勢朋友長期的關懷與支持，社團法人澎湖肢體傷殘協會特別至市公所致贈感謝狀，以表謝意。

肢體傷殘協會理事長陳忠發表示，葉竹林市長年輕有為、心地善良，長期以來總是經常關懷肢體傷殘朋友們的身心健康，關心會務發展情形，每每會員大會也都會贊助禮品共襄盛舉，協會辦的活動他也都盡力排除萬難出席，給予會員最大的鼓勵，葉市長對肢體傷殘朋友的關愛，他們都看在眼裡、記在心裡，為表示小小的謝意，理事長陳忠發特地親自走一趟市公所，致贈感謝狀。

此外，陳忠發理事長也指出，他們還要感謝市公所市場管理所所長黃順福，黃順福在肢體傷殘協會擔任會計十多年的時間，期間完全無給職，為協會省下很多錢，也協助肢體傷殘協會會務蒸蒸日上，陳理事長更一併頒發感謝狀，表達感謝。而黃順福所長也謙虛的表示，這個沒什麼，大家都知道協會經費比較困難，能夠幫忙協會、為肢體傷殘朋友服務，他很榮幸。

市長葉竹林說，陳理事長客氣了，這都是他當市長應該做的，助人為快樂之本，不論在任何崗位上，有能力了就應該要多幫助有需要的人，讓社會充滿更多的愛與祥和氛圍。

(中時)