雲林燈會垃圾減量成效佳 僅有預期1/3
雲林縣環保局今天表示，台灣燈會在雲林虎尾主燈區正式營運9天，落實垃圾分類，產生垃圾量僅有預期的1/3。
雲林環保局統計，虎尾主燈區11日至19日期間的垃圾產生、分類及回收情形，平均每天垃圾量4.89公噸，其中垃圾2.25公噸（46.01％）、資源回收2.3公噸（47.03％）、廚餘0.34公噸（6.95％）。
環保局副局長張喬維指出，虎尾燈區展燈期間，垃圾總產生量約44公噸，其中垃圾20.25公噸、資源回收20.7公噸；原本預期每天垃圾量15公噸至20公噸，結果實際僅達1/3。
台灣燈會在雲林垃圾減量成效超乎預期，張喬維表示，垃圾分類與資源回收的觀念與作為奏功，呼應燈會主題之一「友善大地」，並首創「台灣燈會環保公約」，與66家廠商、274攤商簽署，加強環境自主管理。
不過，燈區內垃圾產生量最大的美食區及農特產品區，這些區域垃圾委外清運，張喬維說，虎尾主燈區展燈期間，共出動2600人次清潔隊人力、1500多名環保志工與替代役，協助垃圾分類達到減量，讓燈區環境維持清潔，足稱幕後英雄。1060220
(中央社)
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