男子腹脹就醫 開刀取出3公斤腫瘤

台南市1名77歲男子因下腹腫脹和雙下肢水腫就醫，台南醫院新化分院醫療團隊從腹腔內取出直徑近30公分、重約3公斤的胃腸道基質瘤。（新化分院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年2月20日

台南市1名77歲男子因下腹腫脹和雙下肢水腫就醫，診斷後開刀從腹腔內取出直徑近30公分、重約3公斤的胃腸道基質瘤。醫師指出，這種腫瘤較少見且症狀不明顯，呼籲民眾留意。

衛生福利部台南醫院新化分院肝膽腸胃外科醫師莊仁賓表示，這名長年居住在慢性精神療養院的男病患，去年8月到醫院就診。經腹部超音波及電腦斷層檢查，在腹腔內發現超過20公分的腫瘤。後來開刀順利取出由小腸空腸端長出的腫瘤，直徑近30公分、重達3公斤，足足是一個新生兒的重量。

莊仁賓指出，患者於術後3個月後發生腸沾黏現象，肝臟在今年1月出現一處3公分疑似轉移病灶。經過醫師團隊討論，決定進行肝臟轉移病灶切除併小腸剝離手術。現已順利出院，於腫瘤科醫師門診繼續接受標靶治療及定期追蹤。

他說，胃腸道基質瘤是一種發生在胃腸道的罕見腫瘤，台灣每年新增病例約300人；常見症狀為消化道出血，腹部不適，腹痛，胃腸道阻塞等，但約20%的患者是無症狀。

莊仁賓表示，因為容易被誤判為一般腸胃問題，統計顯示約有50%至60%的患者，確診時腫瘤已大於5公分，甚至很多人更已大到10公分以上。腫瘤愈大代表復發風險愈高，存活期也較短，民眾應多注意自己的身體狀況。1060220

(中央社)