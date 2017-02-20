澎湖縣長照2.0計畫 廢棄果葉國小變身智慧健康園區
澎湖老人島，縣府配合中央積極推動長照2.0計畫，擬將荒廢的果葉國小規劃變身智慧健康園區，縣議會現勘擔心老舊校舍危樓恐有疑慮，20日專案報告不排除覓地興建。
社會處調查統計，全縣65歲以上老人1萬5579人，占總人口數15.09％，高居全國第4位，其中獨居老人比例高，約1548人。
縣府落實老人福利政策，為了推動長期照護，特別設立澎湖縣長期照顧管理中心，建構單一窗口提升效率。
鑒於湖西鄉果葉國小裁併後閒置空間再利用，結合企業贊助智慧照護科技產品活用，規劃將荒廢校舍成立復健中心、輔具展示中心、長期照顧諮詢分站、智慧健康照顧客服中心等多功能空間，打造智慧健康園區。
衛生局提出300萬元預算將針對老舊破損校舍進行整修工程，縣議會特下鄉實地會勘，直指
已超過30多年屋齡的校舍鋼筋鏽蝕、牆壁龜裂嚴重，恐有危險性不堪使用。
議長劉陳昭玲強調，落實長照2.0升級政策不該為設置而設置，老舊校舍安全堪慮非長久之計，應著重資源共享的理念，提議另覓地新建或拆除重建才是根本解決之道。
昨日縣府提出長照2.0執行現況專案報告，除了已規劃未來將陸續於湖西鄉、望安鄉及七美鄉設置長照分站，關於建構智慧健康園區也積極研擬因應可行方案。
(中時)
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