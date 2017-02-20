司改國是會議 檢協會：嚴重打擊檢察官士氣

司改國是會議分組會議今日展開，針對近來外界不斷質疑委員名單「綁人綁議題」，檢察官協會今日表示，該會對檢方資源不足等議題全無著墨，充滿對檢察官「轉型正義」的批判，已嚴重打擊檢察官士氣，檢協會深感遺憾與失望。

檢協會表示，司法改革國事會議無論從與會法官、檢察官、律師代表之產生、討論議題之決定、代表參與之組別等，外界始終無法得知其決策過程，不免給人「綁人綁議題」之聯想。而對於院檢長期資源失衡、檢方資源嚴重不足、檢察官工作合理化等等與司法品質息息相關之議題，全無著墨。

聲明稿指出，該會所提與檢察官有重大關係的各項議題，充滿對於檢察官「轉型正義」的批判，已嚴重打擊檢察官士氣，檢協會將確實監督會議過程，並對於該會議所作出之各項結論，持續嚴格追蹤後續執行，以維護檢察官之權益，善盡為檢察官發聲之職責。

(中時)