外交部召見西班牙駐台代表 要求詐騙犯遣送回台

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外交部表示，外交部政務次長吳志中上午9時召見西班牙駐台代表José Luis Echaniz，嚴正表達我方立場，並要求西國政府尊重涉案當事人意願，且依據歐盟國家重視人權之傳統，於完成相關司法程序後，將涉案之我國人遣送回台。

外交部指出，對於西班牙政府宣布同意中國大陸請求，將涉及電信詐騙案之我國人引渡中國大陸一事，我外交部吳政務次長20日再度召見西班牙駐台代表西班牙商務辦事處處長José Luis Echaniz，強烈表達我國嚴正立場。

外交部說，外交部嚴正要求西國政府尊重涉案當事人意願且依據歐盟國家重視人權之傳統，於完成相關司法程序後，將涉案之我國人遣送回臺。

外交部表示，鑒於本案刻正進行司法程序，且西班牙為重視人權的國家，我政府鄭重呼籲西班牙司法部門，應秉持對歐盟國家重視人權之傳統，依據「國籍管轄原則」辦理。

(旺報)