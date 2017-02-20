苗栗縣薑麻園休閒農業區 薑麻變美食
曾獲得全國十大經典農村的苗栗縣薑麻園休閒農業區，早期以薑為主要農產，近年部分農民轉型種植草莓、桃及李等農作，除了「生薑」，業者還將薑運用在各式料理，或加工成零食及飲品，成為特色的餐飲文化。
「薑麻」就是客語的「薑」，薑麻園位於大湖通往三義的130線道沿線，因土壤貧脊，早期栽種薑麻至今，每年10至11月都會舉辦薑麻節活動，是地方農產盛事。
薑麻園休閒農業區在台中國際旅遊大展會場，老薑茶、嫩薑、薑汁餅乾、薑黃錠及老薑舒活粉等各式的加工農產品一字排開，展現薑麻園的最大農產特色，薑麻園發展協會輔導區內業者，把薑運用於料理、食品，也發展出當地出現薑麻料理及飲品的特色。
有業者推出薑汁撞奶、薑汁冰沙、薑汁咖啡及薑汁養生鍋，食品加工方面則有薑汁餅乾、薑汁片等，這裡可說是薑麻的故鄉。
大湖在11月至4月是草莓季節，薑麻園的海拔較高，草莓果實飽滿鮮甜，休閒農產及餐廳也因應推出草莓餐點，喜歡吃草莓的民眾也可到薑麻園來一嘗草莓甜美的滋味。
(中時)
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