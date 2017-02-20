為出道簽「神經病合約」 小甜甜超扯培訓內容曝光！

小甜甜當年被假經紀公司要求簽下長達10年的「神經病合約」，所謂的培訓課也都是公司同事教，內容極其瞎扯。(中時資料照片)

藝人小甜甜至今出道12年，不僅在綜藝領域表現亮眼，跨界戲劇圈成績也有目共睹，如今又因甩肉成功而開拓事業新版圖，演藝路可謂越走越順，而其實當年，幕後人員出身的她有過一段艱辛歷程，不僅簽下長達10年的「神經病合約」，期培訓內容更是瞎到不能再瞎，讓人嘆為觀止。

據《蘋果日報》報導，當年的小甜甜懷抱著明星夢，投出數以千計的履歷給電視台、製作公司，卻都石沉大海，好不容易有一家經紀公司回應她，表示願意栽培，沒想到竟是假的，小甜甜最初進入假經紀公司，從行政人員做起，老闆確實給她安排了培訓課程，但內容相當古怪，口條課由隔壁同事教她繞口令，舞蹈課則是公司簽下的另一名新人來教，而戲劇課竟是看《台灣霹靂火》，所有負責授課的講師都是公司同事，如今想來，讓小甜甜直呼：「超荒謬的」。

除了培訓課程超瞎以外，公司竟然要小甜甜一簽合約就是10年，違約的話要賠1千萬，後來她請認識的律師幫忙查看，結果連對方都看不下去，「律師說：『神經病』，他教我寫封信給公司，如果公司3天內不回，我就可以解約」，最後僅花3千元，就成功脫離假經紀公司並擺脫10年合約。

(中時電子報)