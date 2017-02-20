為出道簽「神經病合約」 小甜甜超扯培訓內容曝光！
藝人小甜甜至今出道12年，不僅在綜藝領域表現亮眼，跨界戲劇圈成績也有目共睹，如今又因甩肉成功而開拓事業新版圖，演藝路可謂越走越順，而其實當年，幕後人員出身的她有過一段艱辛歷程，不僅簽下長達10年的「神經病合約」，期培訓內容更是瞎到不能再瞎，讓人嘆為觀止。
據《蘋果日報》報導，當年的小甜甜懷抱著明星夢，投出數以千計的履歷給電視台、製作公司，卻都石沉大海，好不容易有一家經紀公司回應她，表示願意栽培，沒想到竟是假的，小甜甜最初進入假經紀公司，從行政人員做起，老闆確實給她安排了培訓課程，但內容相當古怪，口條課由隔壁同事教她繞口令，舞蹈課則是公司簽下的另一名新人來教，而戲劇課竟是看《台灣霹靂火》，所有負責授課的講師都是公司同事，如今想來，讓小甜甜直呼：「超荒謬的」。
除了培訓課程超瞎以外，公司竟然要小甜甜一簽合約就是10年，違約的話要賠1千萬，後來她請認識的律師幫忙查看，結果連對方都看不下去，「律師說：『神經病』，他教我寫封信給公司，如果公司3天內不回，我就可以解約」，最後僅花3千元，就成功脫離假經紀公司並擺脫10年合約。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。