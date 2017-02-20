綠委嫌巡防艦命名太中國 蔡正元：叫水扁艦好了

成功級巡防艦即派里艦的改良型。圖為S-70C反潛直升機在成功級繼光軍艦上進行起降作業。（本報系資料照片）

海軍向美國新添兩艘派里級巡防艦，下月就要進行移交，原本這兩艘鑑被命名為「銘傳」與「逢甲」，但卻傳出立委干擾，覺得取名跟海軍無關，艦名生變數。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書批評，綠委認為命名太中國化，乾脆更改命名為「水扁」和「淑珍」，不但跟水有關且是一對「水鴨」。

海軍向美國新添兩艘派里級巡防艦，雖然這兩艘艦與海軍現役的成功級並無二致，但兩艘艦配有SQR-19A反潛聲納，將可以提升目前海軍的反潛能力。成功級艦過去都以中國歷史名將命名，原本這兩艘鑑被命名為「銘傳」與「逢甲」，但傳出立委認為劉銘傳與丘逢甲跟海軍無甚關聯，鑑名恐生變數。

國民黨政策會執行長蔡正元在臉書批評立委干預軍艦命名，建議乾脆命名「水扁」艦好了!他說，海軍從美國買兩艘派里級巡防艦，原訂命名為「銘傳」與「逢甲」，有綠委嫌命名太過與「中國」有連結，斥責海軍說，「銘傳」與「逢甲」和海軍無關。

蔡正元說，本版臉書特別建議海軍更改命名為「水扁」和「淑珍」，既跟「水」有關，且是一對「水鴨」，不是更符合綠委的心意!

網友留言 「太好了，水扁真的很鑑」、「海霸王艦，海中霸王，所向無敵。」、「 有什麼好討論的?當然要叫「能久親王號」、「東鄉平八郎號」、「山本五十六號」、「伊藤博文號」啊，這都是台獨份子的親爹親娘啊」、「有種就叫獨立建國號」、「看來銘傳大學跟逢甲大學也要改名了」、「乾脆命名水扁，英文號」、「海角七億艦也不錯」、「專搞意識形態，真是生雞蛋的沒有，放雞屎一堆」。

(中時電子報)