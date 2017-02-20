彰化王功遊客多，各界爭取拓寬王功橋紓解車流

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立委洪宗熠邀集縣府、第四河川局及芳苑公所會勘王功橋。鐘武達攝。

王功市區街道狹窄，車子一多就塞住。鐘武達攝。

王功橋是漁港與市區主要連絡道，因過於狹窄，車多時就難負以消化。鐘武達攝。

芳苑王功漁港假日遊客激增，車水馬龍讓連絡漁港與市區的王功橋難以負荷，地方各界都希望拓寬來紓解車流，立委洪宗熠今天邀集縣府、第四河川局與鄉公所等單位現場會勘，縣府同意只要經費允許就辦理。

鄉長洪和炉、鄉民代表陳國及當地村長都說，王功漁港積極發展休閒與觀光，每逢假日都會吸引絡繹不絕的遊客，直接帶動市區商機，不過，但增加的車流量，讓老舊的王功橋段形同瓶頸，每當車陣回堵，大家都很困擾。

洪宗熠表示，因應日益增多的人潮與車流，也為提昇交通的安全性，各界認為王功橋改建或拓寬勢在必行，邀集縣府、公所等單位現場實勘，就是希望集思廣義找出最佳解決方案。

會勘現場，也有人建議王功橋拆除重建，但縣府工務處表示，王功橋並非危橋，拆除重建不可能，至於辦理拓寬，則牽涉到後港溪水門等設施，寬度必須受限制，最有可能是拓寬增設機車道。

經過熱烈討論，各界達成初步共識，王功橋拓寬案將由公所擬定計畫並呈報縣府，縣府則將在財源允許下配合辦理。洪宗熠說，他會協助爭取經費。

(中時)