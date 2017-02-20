吃完感冒藥後身體不適 幼兒園男童送醫不治

桃園市中壢某幼兒園20日中午左右驚傳幼兒猝死案，1名就讀小班的3歲男童，午睡後突然失去呼吸心跳，被園方人員發現通報119，送衛福部立桃園醫院不治身亡。警方調查，男童因前1天感冒就醫，中午吃完感冒藥後，被園方人員發現身體有異報案送醫，初步排除他殺嫌疑，至於詳細死因仍待檢警相驗釐清。

(中時)