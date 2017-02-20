赴日本參加調酒賽 小米酒是秘密武器
台東專科學校學生蔡威廷、陳丁源將於3月12日代表台灣參加日本「總務大臣」盃琉球泡盛國際調酒大賽，兩人分別以台東的小米酒及梅酒為「秘密武器」，希望奪下好成績，縣長黃健庭鼓勵2生載譽返鄉，讓台東特色站上國際舞台。
台東專科學校餐旅科學生蔡威廷、陳丁源去年底參加台灣金樽杯國際創意調酒大賽，以台東小米酒為基酒，一炮而紅，並取得參加今年度日本第13回「總務大臣」杯琉球泡盛國際調酒大賽比賽資格。
蔡威廷採用聖果蜜多公司提供的小米酒調出粉紅色的「跳舞的少女」，陳丁源則以曲禾酒莊的梅酒調製綠白相間的「世界農場」，白色部分為初鹿鮮乳；為了參賽，兩人每天早、午、晚都要各練習20次以上，拚命搖的結果，也練出手臂肌肉。
指導老師鄒慧芬說，小米酒的甜度與一般酒不同，對評審評口感時有加分作用，可讓評審品嘗到風味完全不同的調酒，這次除了以小米酒與梅酒為基酒以外，也要把初鹿鮮奶也帶到日本。
縣長黃健庭表示，此次由縣府牽線邀請兩家在地製酒業者與東專餐飲科合作，可說是產官學合作最佳模式，而為了減輕兩位學生壓力，縣府並贊助來回機票，期盼台東小米酒及梅酒，在日本國際調酒舞台嶄露頭角。
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(中時)
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