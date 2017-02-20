南韓總理：幾可確定北韓指使金正男案

為因應詭譎難測又善變的鄰居北韓最近出現的高度敏感事件，南韓今天召開國家安全會議。總理黃教安在會中表示，幾可確定，北韓就是金正男遭刺案的幕後黑手。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在馬來西亞機場遭人毒殺身亡。馬國已逮捕多名嫌犯，但據報其中4名北韓籍共犯在案發當天就逃離出境。美國及南韓政府日前曾表示，金正男案可能與北韓有關。

路透社報導，黃教安在國家安全會議（National Security Council）表示，幾乎可以確定，北韓當局就是金正男遭刺案的幕後黑手。

黃教安說：「這起公然發生於第三國國際機場的謀殺案，是不可原諒而且沒有人性的犯罪行為，清楚呈現北韓政權的輕率魯莽和殘忍；為延續政權，北韓將不擇手段。」

他說：「如同我們在本案所見，北韓政權恐怖手段越來越大膽，因此，我們必須更加小心警覺，北韓政權針對我們政府和人民採取恐怖行徑的可能性。」（譯者：中央社周慧盈）1060220

(中央社)