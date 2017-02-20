日美峰會後 安倍內閣支持率升高

我要評比

日本「讀賣新聞」最新民調顯示，安倍內閣支持率攀升至66%，首相安倍晉三近日與美國總統川普舉行高峰會，備受民眾肯定。

讀賣新聞於17至19日進行的民調顯示，安倍內閣支持率比上次於1月27至29日進行的民調結果上升5個百分點，達66%。安倍內閣不支持率為24%（上次民調是31%）。

報導說，這項民調顯示，對於安倍與川普在美國舉行的高峰會，表示肯定者占66%、不肯定者占26%。此外，安倍內閣對於北韓試射彈道飛彈等的因應，也受到民眾肯定，使得支持率上升。

有關促使北韓停止試射彈道飛彈的作法，民眾被問到國際社會應著重於施壓或對話，回答應「重視施壓」者占55%，應「重視對話」者占35%。

美日高峰會談中言及釣魚台列嶼，美日雙方確認了釣魚台列嶼適用於美日安全保障條約第5條，這項民調顯示，對此表示肯定者占77%。

美日高峰會上雙方同意新成立「美日經濟對話」平台，這是否將對日本經濟造成影響？回答「沒特別影響」者占40%、回答「有很大的良好影響」者占21%、回答「不良影響大」者占20%。

對於今後的美日關係，這項民調顯示，回答「不安的成分還大」者占45%，比上次民調結果70%大幅降低，「期待與不安同樣多」者占41%（上次民調是24%），「期待比不安大」者占12%（上次民調是4%）。

有關川普政府對國際社會的和平與穩定會帶來何種影響，回答「不良影響大」者占64%。

針對日本政府打算提交本期國會審議的有關當今日皇的退位特例法案，讀賣民調顯示，表示贊成者占70%（上次民調為69%）。有關日皇退位處理之道，以認為「應修改制度能適用今後所有的日皇」者占59%（同上次民調結果），居最多。

民調顯示，在政黨支持率方面，執政黨自民黨為43%，最大在野黨民進黨6%、與自民黨聯合執政的公明黨4%。1060220

(中央社)