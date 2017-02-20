猜火車2台灣撤檔 影迷指望影展

我要評比

讓影迷等待20年之久的電影「猜火車」，由導演丹尼鮑伊帶著原班人馬再拍續集「猜火車2」，可惜台灣卻撤上映檔期，片商說，「國外策略方向有改，目前以影展放映為主」。

「猜火車」描述一群蘇格蘭青年，面對未來迷惘沒目標，整日混在一起吸毒，片中充滿髒話、頹靡氣息，反映了英國青少年世代及心理狀態，被視為經典電影之一。

導演丹尼鮑伊日前帶著原班人馬，包括伊旺麥奎格等拍續集「猜火車2」，去年預告曝光後，全球影迷引頸期盼今年上映，可惜台灣片商索尼今天卻指出，「國外策略方向有改，目前以影展放映為主」，意味著「猜火車2」在台灣無法上院線，目前最快只能在4月的金馬奇幻影展看得到。

許多影迷哀嚎，以為排定在3月10日上映的檔期就能看得到，「這部是多少人的青春回憶」，更有網友直呼，「怎麼會沒票房？」

不過「猜火車2」的電影小說，近期也將在台出版，看不到電影續集，可先看小說搶先為快。1060220

(中央社)