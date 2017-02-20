嘉義5禽場禽流感 撲殺1564隻雞鴨鵝
嘉義縣朴子市3處烏骨雞禽場及東石鄉2處雞鴨鵝混養禽場，分別感染H5N2及H5N6高病原性禽流感，共撲殺1564隻雞鴨鵝，禽場半徑1公里內移動管制共31場，並持續採樣送驗。
嘉義縣家畜疾病防治所今天表示，嘉義縣東石鄉陳姓及黃姓民眾的養禽場，經農委會家畜衛生試驗所確診，分別感染H5N2及H5N6高病原性禽流感，已於18日下午完成包含雞鴨鵝等2禽場撲殺清場作業共634隻。
嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖指出，除了東石2處雞鴨鵝混養禽場外，另有朴子3處烏骨雞禽場，截至今天，共撲殺1564隻雞鴨鵝，半徑1公里內移動管制共31場，採樣作業將於近日完成。
李建霖說，現為禽流感好發期，防疫首要工作為禽場自主落實防疫措施，養禽業者應利用禁運禁宰措施執行期間，作好禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，同時強化場內門禁管制，人員進出皆應要求更換場內工作服、鞋或穿著拋棄式全套防護衣、鞋，各式車輛都應要求經過嚴密的消毒才可進入禽場。
嘉義縣家畜所指出，目前只要是主動通報，檢出禽流感陽性且無家禽異常死亡紀錄者，經所在地動物防疫機關確認後，都已提高撲殺補償經費至評價額的8成，呼籲養禽業者若有異常，應立即通報檢診及後續處置，避免疫情散播。1060220
(中央社)
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