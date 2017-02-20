北市衛局推整合篩檢 3月開跑
北市衛生局推動整合性篩檢，委託15家醫療機構自3月6日起，至各幼兒園及社區針對3歲以上的學齡前兒童，進行視力、口腔、聽力、身體等檢查服務。
衛生局數據顯示，去年針對5萬6426名學齡前兒童進行整合性篩檢，視力異常比率14.41%、齲齒率49.22%、聽力異常比率為0.89%，呼籲家長持續協助幼童潔牙，並改變兒童不良用眼習慣及增加戶外活動時間。
衛生局指出，多數孩子對看牙感到恐懼，建議家長配合牙醫專業及安撫技巧，讓孩子了解牙齒健康的重要性而視力部分，年紀愈小近視，愈容易演變為逾600度的高度近視，高度近視容易造成早發性白內障、青光眼、視網膜玻璃、黃斑部病變，甚至有10%會失明。衛生局建議家長，平日多帶孩子到戶外活動，每天至少2小時。
此外，衛生局3月4日起也與12家特約醫院及12區健康服務中心合作，在各行政區學校、區（里）民活動中心辦理60場成人整合性預防保健服務，免費提供四大癌症篩檢及成人健康檢查，四大癌症為子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌，成人健康檢查為身體基本檢查、生化檢查、尿液檢查。
北市衛生局長黃世傑表示，民眾生活忙碌、步調快，三餐皆外食比例高、蔬果攝取少，因大魚大肉，常攝取多脂、多糖、高鹽、低纖維的食物，加上缺乏運動、吸菸、喝酒、嚼檳榔而罹患癌症、慢性病的民眾也愈來愈多，提醒民眾利用假日篩檢。1060220
(中央社)
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