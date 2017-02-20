員基醫院獲衛福部評為中度急救責任醫院

我要評比

員林基督教醫院獲衛福部評定為彰化縣中度級急救責任醫院。（謝瓊雲攝）

緊急醫療責任分級後，南彰化再添一家中度級急救醫院，員林基督教醫院日前獲衛福部公告通過評定為緊急醫療能力中度級責任醫院，讓南彰化緊急救護醫療網更加完備。

彰化縣衛生局醫政科長黃敏慧指出，自2009年起衛福部將急救責任醫院分為重度、中度與一般三種等級，去年員生醫院加入後，今年起全彰化縣急救責任醫院增為13家；其中，重度級為彰基與秀傳醫院，中度級為彰濱秀傳、鹿基、二基、部立彰化醫院，再新增員基醫院。

衛生局強調，急救責任醫院分級規範嚴謹，讓各級醫院能適切處置危急病患，建立急重症病患之處理、與院間轉診機制，也可供民眾參考，依傷病嚴重性選擇救治醫院，避免一窩蜂湧進「重度級」醫院。

員基醫院指出，除了腦中風、心肌哽塞、重大外傷等急救處理能力外，中度級還須具備「急性腦中風」、「急性冠心症」、「創傷」、「高危險妊娠與新生（含早產）兒照護」的急救能力。

院方表示，員基另一項醫療特色是『顱內動脈瘤栓塞手術』，避免腦內動脈瘤破裂造成顱內出血，利用取栓術把握時間搶救生命，提供急重症病患免去舟車勞頓，提昇整個南彰化地區的急重症醫療照護品質。

(中時)