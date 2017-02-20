寶島聯播網春酒結合愛心 募集禮盒助弱勢

OL響應捐出過年沒用完的物資給有需要的人。（馮惠宜攝）

寶島聯播網大千電台今年首度將「愛心公益」與「春酒」結合，號召聽眾捐出過年後家中過多的禮盒、完整包裝的食品或民生用品，於寶島聯播網大千電台2月21日春酒當天，統一轉贈給台中市食物銀行聯合會，讓多餘的禮盒或是用品，幫助更多弱勢民眾。

而寶島聯播網主持人鄭弘儀與李惠仁，也特地帶著禮盒及民生用品南下，共同響應活動，讓弱勢民眾跟著大千電台一起春酒宴，分享愛的大平台。

寶島聯播網董事長賴靜嫻也呼籲大家，活動只是一時的，但愛不能中斷！就算春酒結束了，大家的愛心還是可以持續的分享出去。

台灣人是出了名的「厚禮數」，特別是在過年期間，為了答謝平時大家對自己的照顧，總會在春節期間送禮感謝對方。但在送禮的同時，也衍生出禮盒過多，不知該如何處理的問題，有些禮盒在無法轉送給他人的情形之下，只能放到壞掉，實在很可惜。

寶島聯播網身為媒體，深知回饋社會、影響民眾的價值傳遞，今年首將「愛心公益」與「春酒」結合，號召大家捐出過年後家中過多的禮盒、完整包裝的食品或民生用品，讓不需要或用不到的禮盒或是民生用品，成為可供他人溫飽的物品。

寶島聯播網董事長賴靜嫻表示，活動只是一時的，但愛不能中斷！平時大家就可以將家中可能是買太多、用不到或是即期的食品或是民生用品，捐贈給公益團體，除了可以避免囤積或浪費之外，也讓缺乏物資的民眾，可以不再為生活所苦，把愛傳遞出去。

(中時)