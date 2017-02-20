重現花生蒜頭共生傳統 張永新研發花生寄種機省一半成本

虎尾鎮長林文彬（右二）和農友們都大讚張永新（左二）研發的花生寄機很方便。（許素惠攝）

張永新研發的花生寄種機很輕巧。（許素惠攝）

花生寄種機可以恢復大蒜和花生共生的耕作方式，足足省下一半栽種成本，還能申領2萬2000元轉作補助。（許素惠攝）

農民張永新自行研發出花生寄種機，可恢復花生和蒜頭共生傳統，節省25倍人力，換算每公頃可省1萬工錢，加上翻犁整地、肥料等，每公頃省下4萬4000元，還可領2萬2000轉作補助，對農村人力老、缺大有助益，將申請專利。

57歲的張永新曾開過自行車店，後專心農務，擁有機械原理知識的他喜歡動腦，花生寄種機以種子點播機為研發原型，去年才開始實驗，經過10幾次改良，下午下田操作，農友紛紛來觀摩，大讚超方便。

虎尾鎮長林文彬指出，農村青壯人口外移嚴重，種植及採收時，常需工孔急，因此台灣極需研發各種中小型簡易操作的農機。

張永新指出，過去許多農民為了增加農作生產及減少肥料成本，會在大蒜田寄種花生，如今因農村人工短缺，只能將兩種作物各自栽種，他研發出這款輕巧的新式農機，可以解決農工短缺問題，協助農友恢復傳統大蒜、花生兩作物共生的耕種方式。

張永新試算分析，花生寄種1公頃成本約8萬8000元，1天需25人才能播種完，工錢至少2萬5000元，用他研發的花生寄種機只需1人，工資1萬5000元，在大蒜即將採收時花生已抽芽扎根，不必再花1萬2000元翻犁整地，因大蒜和花生使用的肥料一樣，亦毋需再花2萬2000元買肥料，足足節省一半成本，此外，還可以申領2萬2000元轉作補助。

張永新預計找農機業者合作量產，為造福農友訂了2萬5000低價，他強調，備購一台，只要種一季就回本，很划得來。

(中時)