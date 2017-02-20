氣候紊亂衝擊梨農生計 改搭棚室轉種木耳

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石岡區隆谷養菇場農民莊文豐種出雪白無暇的銀耳，纖維細緻，朵形圓整平均，散發淡雅香氣。（王文吉攝）

隆谷養菇場生產的銀耳雪白無暇，朵形圓整平均，散發淡雅香氣。（王文吉攝）

銀耳根部（右）明顯可見與香灰菌共生，快速分解太空包養份，供給銀耳菌絲生長之用。（王文吉攝）

曾獲神農獎殊榮的石岡菇農莊文豐（左）夫婦，研發近2年，成功量產銀耳，每日可供貨約1公噸，產量居全國之冠。（王文吉攝）

生鮮銀耳煮成甜湯，約20分鐘就能燉到黏稠，煮出植物性膠質。（王文吉攝）

生鮮銀耳煮成甜湯，約20分鐘就能燉到黏稠，煮出植物性膠質。（王文吉攝）

石岡區梅子社區高接梨農林鎮城，轉種黑木耳。（王文吉攝）

梨農林鎮城改行種黑木耳，他研發自動澆灌系統，耗時2年才營造出最適黑木耳生長的溫度、濕度和光線。（王文吉攝）

林鎮城手舉溝採收的黑木耳，每片半斤重左右，比成人臉還要大。（王文吉攝）

氣候不穩、人力老化，高接梨難照料，石岡農會輔導梨農轉作，果農林鎮城投資300餘萬元，將梨園改成黑網棚室，並研發自動澆灌系統，種植200坪高架黑木耳，銷往北部市場，社區另名梨農廖汶楠也跟進，投資30坪迷你棚室試種，成效、收益不錯，考慮擴大規模。

林鎮城坦言，高接梨雖是高經濟作物，但需看天吃飯，而且從嫁接梨穗到採收果實，至少要爬梨樹4次，屬於勞力密集產業，考量自己體力大不如前，才想轉種黑木耳。

林鎮城研發自動澆灌系統，耗時2年才營造出最適黑木耳生長的溫度、濕度和光線，他自行搭設200坪黑網棚室，採立體式栽培4萬餘個太空包，每包約2周可收成，每片半斤重左右，比成人臉還要大，近來每台斤零售價約110元。

曾獲神農獎殊榮的莊文豐表示，他16歲時，就跟父親種香菇，並與產銷班農友成立「隆谷養菇場」，種植柳松菇、杏鮑菇、鴻喜菇及金針菇等，近年流行食用銀耳養生，他也開始種植銀耳，每日約生產1公噸，產量居全國之冠。

莊文豐表示，種植銀耳技術門檻高，需藉由香灰菌伴生，才能快速分解太空包養份，供給銀耳菌絲生長之用；他摸索2年多，才調配出最適當比例，配合全環控栽培室，採無塵、無菌、無毒栽培，約50天左右就能採收。

莊文豐表示，銀耳有「素燕窩」之稱，市售纖維較粗的為白木耳變種，他研發的銀耳纖維細緻，散發淡雅香氣。莊妻吳素月說，銀耳可煮甜湯，加莧菜、豆腐煮成鹹羹，或川燙後沾芥茉、黑醋食用，涮火鍋、酥炸也很美味。

(中時)