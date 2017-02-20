H7N9病毒突變　病危台商對克流感產生抗藥性

疾管署指出，已發性H7N9病毒突變，對禽鳥有高病原性。（疾管署提供）

禽流感續燒，中國大陸昨通報2例H7N9人類病例，發現病毒出現突變，對禽類更具致病性。衛福部疾管署下午緊急召開專家會議，會後表示，本月初回台確診H7N9的台商，其檢體也發現類似狀況，且對克流感產生抗藥性，但強調「禽傳人的風險則無增加」。

本月4日，從中國大陸廣東回台的台商、確診H7N9；疾管署今日指出，該署於本月15日，成功分離個案檢體病毒，內容和昨日中國大陸廣東省疾控中心、發布的2例個案類似，其病毒皆產生突變，對禽類具高病原性，「也就是禽鳥間的傳染更加容易、感染後症狀更明顯」；但對於外界最關心的「禽傳人」風險，則並未顯示有增強。

疾管署副署長羅一鈞表示，病毒突變後，會增加禽鳥的死亡率，但因為禽鳥一旦感染後，會有明顯症狀，對於公衛防疫有正面效果，只是雖然並未增強禽傳人風險，但民眾容恐因「禽鳥感染疫情擴大」而增加接觸可能，故仍呼籲民眾「遠離禽鳥和活禽市場」。

該名台商感染至今，仍住在加護病房接受治療，從他身上分離的檢體病毒顯示，除了突變，尚對克流感和瑞樂沙等抗病毒藥物產生「抗藥性」，目前已透過專案申請，從日本輸入新型日本抗流感病毒藥物治療；羅一鈞補充，今日也公布更新的新型A型流感臨床診療指引，提醒臨床醫師若遇到產生抗藥性的患者，可以透過「加強劑量」，和使用針劑、日本新藥等其他藥物治療。

羅一鈞強調，疾管署分析，中國大陸昨日公布的2例個案，也對克流感產生抗藥性，為了了解當地抗藥性情況「單純只是個案」、抑或是已經相當普及，疾管署目前正積極監測疫情和病毒。

(中時)