打造防癌力　先盤點你吃的蔬果量

想要打造防癌力，請先盤點吃下的蔬果量。(圖/康健雜誌提供)

想要遠離癌症威脅，最好方法就是讓自己的身體具有防癌能力，每年男人的癌症新病例和死亡人數都比女人多出一萬餘人……，看到這些數據，不免憂心喪氣，真的只能坐等癌症找上自己嗎？

「癌症是可以預防的，」世界衛生組織指出，透過改變或避免主要的致癌因素，比如戒菸、對抗傳染病、推行健康飲食等方法，可以阻斷三分之一的癌症發生率。想要打造優質防癌能力，我們根據台灣好發的癌症類型與研究報告，整理出所有人都可實踐的防癌法則，並進一步提醒，男人、女人各有哪些撇步，對預防癌症有加分效果。

想要預防發生人數最多的大腸癌、肝癌、肺癌，甚至所有癌症，無論男女都應該：

■ 盤點你吃的蔬菜水果量

如果因為怕麻煩而少吃蔬果，簡直就像張開雙臂歡迎癌症來找你。台灣癌症基金會推廣「蔬果579，健康人人有」的飲食防癌觀念好幾年，但衛生署國民營養調查發現，成人每日有吃3份蔬菜的比例只有40％，2份水果的比例只有20％。

更且台灣有八成老外（外食族），要落實每日男人吃9份、女人吃7份、孩童吃5份蔬果的攝取量，看似簡單（每個人都要吃三餐），還是得放在心上當一回事處理才行。

◎把蔬果放在隨手可見、可取的地方。

◎到自助餐店，先挑青菜、半葷素、之後再選肉類。

◎去麵館時點水餃或花素蒸餃比牛肉麵好。

◎下午用芭樂、香蕉、蓮霧等水果，取代蛋糕餅乾炸雞排；便利商店也開始提供盒裝沙拉或綜合水果，多吃蔬果其實沒那麼困難。

◎另個好方法是把蔬菜、水果打成汁，連渣喝下肚。

■ 少吃紅肉

最新統計，大腸癌已成為台灣發生人數最多的癌症，國民健康署指出，台灣民眾攝取太多紅肉是主要原因之一。研究發現，吃豬、牛、羊等紅肉的人罹患大腸癌風險增加30％。台灣癌症醫學會理事長、台大外科主治醫師張金堅建議，用餐時先從魚、海鮮、雞、鴨等白肉選起，把豬牛羊肉順序往後挪。

■ 控制BMI 18.5～24之間

肥胖成為全世界的流行病，台灣也是。國際癌症研究總署（IARC）的報告指出，肥胖的人若能減重，將可減少大腸癌、食道癌、腎臟癌、乳癌、子宮內膜癌的風險。衛生署建議台灣民眾將身體質量指數（BMI）維持在18.5～24之間，24～27屬過重，超過27是肥胖。

■ 日行萬步防癌

國家衛生研究院研究員溫啟邦舉出多項研究結果證實，運動可以減少30％的大腸癌、20～30％的乳癌、20～30％肺癌的發生風險，推測是因運動能強化免疫系統、減少體脂肪、促進新陳代謝，有助於腸道排便和肺裡面的廢氣的緣故。

■ 戒掉「香檳酒」

香菸、檳榔、酒精已經被國際癌症總署列為致癌物，想要擁有防癌力，千萬別碰這些東西。如果有使用，立刻戒掉。尤其是香菸，台灣嚼檳榔的人絕大部份是癮君子，一旦戒菸成功，連帶也不會吃檳榔，溫啟邦教授指出。

■ 睡眠充足，儘量不熬夜

長期作息顛倒會增高罹患男性攝護腺癌、女性乳癌風險。國際癌症研究總署已將「上夜班」列為可能致癌因子，因為夜間燈光會人體褪黑激素分泌減少，這種荷爾蒙可以抑制惡性腫瘤生長。

但如果是工作需要上夜班，儘量固定作息，睡覺的房間安靜且愈暗愈好，讓生理時鐘以為是在黑夜而能穩定運作。若是因為沈迷網路、泡夜店經常通宵達旦，等於自願進入癌症高危險群。

■ 遏止細菌或病毒變成癌症

台灣每年約有24％的癌症是因5種病毒或細菌引起的，包括B型肝炎與C型肝炎病毒（易誘發肝癌）、人類乳突病毒（子宮頸癌）、EB病毒（鼻咽癌）和幽門螺旋桿菌（胃癌），想要預防感染病原誘發癌症，應該：

◎避免或減少感染：例如避免因刺青、輸血、注射、針灸、性行為和使用毒品共用注射器而感染B型或C型肝炎，安全性行為減少人類乳突病毒感染風險。

◎接種疫苗：如B型肝炎疫苗、子宮頸癌疫苗。

◎藥物治療感染：譬如抗生素治療為幽門螺旋桿菌感染。

◎篩檢癌前病變或提早發現癌症：如子宮頸抹片、超音波和抽血偵測肝癌等。

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(中時電子報)