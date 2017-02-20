司改第二組會議 擬討論大法官改革

司法改革國是會議首場分組會議今天登場，確認下次會議將討論大法官相關改革如大法官無法對司法個案進行救濟、大法官表決門檻等，也將討論讓大法官言詞辯論常態化。

司法改革國是會議分組會議共分為5組，第一場分組會議今天早上在司法院登場，主題為第二組的「全民信賴公正專業的司法」，司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書、國安會諮詢委員林(峰)正會後在總統府轉述會議內容。

林(峰)正說，第二組的下次會議時間是3月6日，今天會中討論到需處理大法官相關改革，包括現行大法官無法對司法個案進行救濟，導致經過最高法院判決確定後，就算大法官認為判決違憲或是冤案，也無法影響冤獄被害人。

林(峰)正說，大家之前看到網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，認為司法審判就該如此，希望大法官是否能經常舉辦言詞辯論，但這畢竟是例外狀況，可能的話，下次會討論讓大法官言詞辯論常態化，這對法治水準提升有很大幫助。

林(峰)正也提到3月20日的會議將談到最高法院、最高行政法院時常對相同個案有不同見解，導致人民無法理解為何一樣的法院有不同的解讀；司法院已自行提出瘦身精簡的計畫，希望最高法院法官人數精簡下來，人數減少後，最高法院能夠更精實，不會有分庭的問題，相同案件就不會有不同解讀。

林(峰)正說，今天會中也有人提出台灣司法跟政治的關係，因為有非法律人提出司法跟政治好像永遠糾纏不清，這樣的事情一直困擾台灣的司法；此外也有人質疑台灣司法太過重執行，輕研究，所以新增此2提案。

林(峰)正說，分組會議已經起跑，將進行3個月，大約到5月下旬會完成分組會議，分組會議結論會再陸續報告，最後總結會議，整個期程在6月底會結束。1060220

(中央社)