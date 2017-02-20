盜砍牛樟木 6山老鼠起訴

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我要評比

台東地檢署日前破獲「鼠窩」，盜砍牛樟木，逮捕謝姓等6名山老鼠，今日偵結將6人提起公訴。

台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，謝姓等6名犯嫌，明知林務局關山事業區第51鄰班地，屬於國有林地，未經主管不得任意採取國有林主產物，竟然攜帶鏈鋸竊取超過3米立方公尺將近一台小貨車大小的牛樟木，價值近百萬元。

今天偵結提起公訴，並向法院聲請沒收6名被告犯罪所得（工資）新台幣2萬2000元。1060220

(中央社)