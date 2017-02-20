家扶受助者助人 拿到人生第一張捐款收據
3名大人、5名小孩昨日緩步走進屏東家扶，指名要找社工督導黃淑玲，櫃台人員以為要來申請經濟扶助家庭，後來發現竟是一對曾受寄養安置的兄妹，帶著自己下一代，將孩子存了許久撲滿零錢捐出，要給家扶做為兒保基金。
黃淑玲喜出望外的說，曾經受助的黃彩玲與弟弟10餘年前因父母相繼入獄，2人幾乎過著沒有三餐的日子，直到被寄養安置，當時姊弟分別僅8歲及7歲。憶起當年日子，黃彩玲說，剛開始每天都抱著媽媽外套哭，漸漸的習慣住在寄養家庭，不必擔心沒有飯吃。
等到爸爸出獄，兩手足返家與爸爸同住，但生活不穩定，2人未完成高中學業就為了生活到處打零工。黃彩玲說，以前不敢回來家扶看社工，因為生活過得不好，覺得愧對寄養家庭，現在24歲的她與先生育有二子，覺得也能轉而幫助其他人。
她帶著弟弟夫妻2人與孩子們來到家扶，同時把孩子存了許久的撲滿罐拿來捐款，小小孩數著所有硬幣共為1270元，最後以孩子名義捐出1300元做為兒保基金。
黃彩玲拿到人生第一張捐款收據說，「原來幫助人是這種感覺，很滿足，很快樂」。長期協助的社工黃淑玲則表示，受助者成為捐助者是一種有能力感，很開心看到曾是寄養童的孩子長大、有能力幫助人，讓援助的愛成為善的循環。
(中時)
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