布局明年選戰，藍營屏東提前起跑

國民黨提前布局明年選戰，盼走入基層，用行動感動民眾。（林和生攝）

屏東市掛出第一面選舉看板，提前為明年選戰布局。（林和生攝）

歷經幾次大選挫敗，國民黨去年拱手讓出政權，並讓綠營完成首次完全執政，明年2018年九合一選舉，藍營企圖捲土重來，位於國境之南的屏東縣黨部提前布局黨籍候選人，目前包括村里長及鄉鎮代表等基層民代，有高達5成選將已提前就位，可望從鄉鎮市重新整裝出發。

幾次敗選經驗，地方樁腳雜音不斷，黨籍幹部不諱言，以往選將選輸後就不見人影，缺乏在地深耕，為人所詬病。國民黨屏東縣黨部書記長林育先表示，此次將以年輕人為主體，透過蹲點服務爭取認同，也強調不能怕失敗，要與民眾長期站在一起。

縣黨部執行長傅建雄已表態參選屏東市民代表，33歲的他指出，目前黨正處於最壞、同時也是最好時刻，最壞的部分包括政權被輪替、黨產遭查扣，但正好是百年政黨放下包袱，重新思考如何面對群眾的轉機，有幸參與其中，會努力讓人看到不同以往的政黨形象。

曾任屏東縣議長的國民黨籍縣議員黃國安，下屆考慮讓兒子黃明賢接班參選，過年期間在屏東市各重要路口，掛上選「賢」與能看板，著手布局選戰。黃明賢指出，政治世家有優勢也有負擔，擔心樁腳拿他與父親海派形象對比，不過也強調會勤走基層，延續服務理念。

林育先說，現在除了傳統組織戰，也結合慈善團體走入社區，透過近距離感動的溫度，相信做好事情的態度，會得到民眾認同。

(中時)