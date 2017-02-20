南寮浮覆地閒置3年 蛻變親子休憩地

新竹市頭前溪浮覆地，2014年國有財產署無償撥用後閒置至今，市府經規畫並向中央爭取經費補助，預計投入近9000萬，打造親子運動公園，成為新竹漁人碼頭計畫其中一環，20日舉行「頭前溪的觀光休憩園區工程」開工動土典禮。

市長林智堅說，頭前溪浮覆地在台68線榮濱段通車後，成為民眾來到南寮地區重要的入口，啟動「頭前溪的觀光休憩園區工程」後，將設置足球場、槌球場、籃球場及自行車道等設施，爸媽就可帶著孩子一起踢足球，年輕朋友則是騎單車，長輩們在一旁打槌球、作運動，打造南寮的「幸福入口」。

工務處表示，「頭前溪的觀光休憩園區工程」共分為2期工程，第1期經觀光局補助，投入4100萬經費，進行景觀綠化、整地排水、公廁及照明等，預計12月完工，第2期則向教育部體育署爭取近5000萬，建置汽車停車場、足球場、槌球場、籃球場、跨榮濱路自行車鋼橋等設施，預計2018年啟用。

處長陳炳煌說，南寮浮覆地原為頭前溪水域，經二河局築河堤後填土形成，該基地面積約6.8公頃，2014年向國有財產署無償撥用後，已閒置3年，依據土地使用分區，屬體育場用地，市府積極向交通部觀光局、教育部體育署爭取補助，將浮覆地打造為新竹漁人碼頭整體計畫之一的親子運動公園。

林智堅說，南寮漁港是外縣市民眾，到新竹市必遊的景點，市府投入逾8.5億建設南寮地區，「新竹漁人碼頭」建設計畫，將是幸福起飛的起點，包括國際風箏賽場、南寮大道等工程，正如火如荼進行，打造北台灣最具亮點與魅力的觀光漁港。

(中時)