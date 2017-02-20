看板林立 高市擬邀市長參選人提申請

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有意投入下屆高雄市長的5位民進黨籍立委近來紛紛在市區醒目的地點懸掛宣傳看板，不管是鋼架、牆面還是路口，都讓人印象深刻，高市府環保和建管處都說「沒有申請」。

建管和環保局對於春節以來高雄市區宣傳的巨幅廣告物林立，都表示頭疼，也證實沒有任何一面看板有提出申請。環保局今天說，擬邀請參選人座談，市府將說明申請廣告物類懸掛的規定和流程，盼看板符合規定。

5名有意投入民進黨高雄市長初選的立委是劉世芳、陳其邁、林岱樺、趙天麟和管碧玲等，另有立委邱議瑩表示審慎考慮參選否。

6名立委在市區懸掛起大型廣告看板，有人以鋼架吊掛，有人選擇貼於建築牆面，還有人於興建中的建物鋼骨上吊掛，一幅比一幅大，不少尺寸都大於規定。

建管處長蘇俊傑表示，如果立委懸掛的看板位置原來已取得許可，只是宣傳內容變更，建管處不會追究；如果是新設的廣告物未經申請許可，都算違規。

他說，市府現階段取締違規廣告物以竹鷹架為優先對象，因為竹鷹架的危險性高。

搭設框架式廣告物未取得許可，建管處依據高雄市廣告物管理自治條例規定，每一座罰款新台幣4000元到4萬元。環保局表示違規張貼廣告物，每面罰款5000元到5萬元。

工程單位保守估計，高雄市的選舉廣告看板至少500面。

建管處以去年做統計，全年含違規及危險廣告物拆除逾百件，面對各個重量級的立委及可能是未來的市長，兩單位對於形象宣傳廣告物的處理都採被動，環保局說擬邀請座談並說明申請廣告物申設辦法，希望合法懸掛。1060220

(中央社)