防禽流感 屏東消毒鳥類群聚公園濕地

防範禽流感，屏東縣環保局這幾天針對有鳥類群聚的屏東市區公園及周邊濕地，進行消毒作業。（屏東縣環保局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月20日

防範禽流感，屏東縣政府除在化製廠必經道路設立化製運輸車簡易消毒站外，環保局這幾天也針對有鳥類群聚的屏東市區公園及周邊濕地進行消毒作業。

屏東縣已啟動禽流感的高規格防疫機制，農業處除設立簡易消毒站外，也加強高風險區禽類養殖場的監控和消毒，另外，環保局這幾天也規劃排定屏東市區的屏東公園、千禧公園、復興公園、萬年溪兩岸、海豐濕地及麟洛運動公園等，有鴿子、候鳥等鳥類群聚且常有民眾休閒運動的地區進行環境全面消毒。

環保局提醒民眾不要餵食鴿子等鳥類，應避免接觸野生禽鳥類及飼養場所。1060220

(中央社)