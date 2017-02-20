小男童幼兒園午睡不適 竟不治

我要評比

桃園市中壢區某幼兒園一名3歲半的小班男童，睡午覺時突然身體出狀況，經急救後仍告不治，不排除嘔吐堵住呼吸道而噎死，詳細死因待進一步調查。

警方調查，小男童中午吃完飯後，在幼兒園內睡午覺，不料睡到下午一點時，突然身體出狀況，幼兒園馬上通報，隨後救護車也抵達現場。

園方人員已在路口幫男童做CPR，經救護員確認後，發現男童已經死亡，目前不排除是因為孩童嘔吐堵住呼吸道而噎死，詳細死因還有待調查，也報請檢察官相驗屍體。1060220

(中央社)