日圓走軟吸引投資人進場 日股黑翻紅
法新社報導，東京股市今天開低走高，主因日圓走軟，吸引投資人進場撿便宜。
日經指數收盤上漲0.09%或16.46點，來到19251.08點。東證一部指數收盤上漲0.16%或2.47點，來到1547.01點。
儘管美股17日在過去7個交易日第6度創下歷史新高，日股今天開盤走低，投資人將關注焦點放在美元兌日圓波動。
隨著日圓走軟，日股午盤由黑翻紅。
岩井日星證券（IwaiCosmo Securities）交易員堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）說：「投資人見到日圓匯率走貶鬆了口氣，紛紛逢低買進。」
大和證券集團（Daiwa Securities Group Inc.）資深策略師高橋卓也（Takuya Takahashi）告訴彭博：「日股上週表現不佳，主因投資人持續觀望日圓走勢，不過日圓匯率波動幅度如今已有所緩和。」（譯者：中央社劉文瑜）1060220
(中央社)
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