中京大學棒球來嘉交流 重現KANO風華
日本中京大學棒球隊回訪KANO故鄉嘉義，與嘉義大學從今天起在嘉義市立棒球場進行3場聯誼賽事，再現兩隊於1931年甲子園決戰風華。
嘉義市政府表示，1931年，嘉義農林棒球隊KANO代表台灣赴日本參加夏季甲子園大會獲得亞軍，當初對戰的「中京商業學校」已於1995年改名為中京大學附屬中京高等學校，嘉農也升格嘉義大學。
在嘉義市政府引薦下，2015年底，嘉義大學與日本中京大學簽署學術交流協議，在交換學生及棒球運動上拓展實質交流，每2年在嘉義或日本辦理棒球賽事繼聯誼，重現當年甲子園冠亞軍決戰風華。
去年8月1日至3日，嘉大棒球隊前往日本，與中京大學在名古屋瑞穗、豐田球場進行3場交流賽，今年2月20日至23日，中京大棒球隊回訪KANO故鄉，2校在嘉義市立棒球場再度交鋒。
嘉義市長涂醒哲今天下午出席開球儀式表示，KANO是嘉義人驕傲回憶，永不放棄也成為嘉義精神的最好象徵；而KANO電影在台灣及日本獲得廣大迴響。
涂醒哲指出，2015年率團訪日，有感日本民眾對KANO的熱情，回台後，建議嘉大、中京大2校可結為姊妹校相互交流。
嘉大校長邱義源表示，嘉大棒球隊去年赴日交流，深深佩服日本隊的認真態度，回台後，為了再度交戰積極練習，不須教練催促，球員都認為「是打真的，不是形式聯誼而已」。
嘉義市政府指出，兩校於21日及23日下午3時30分在市立棒球場，各有1場賽事，歡迎民眾到場觀戰。1060220
(中央社)
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