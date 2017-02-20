蔡總統民調回升 府：國人有信心和樂觀

最新民調顯示總統蔡英文的聲望止跌回升，總統府表示，對的事情就應該去做，政府就是全力以赴，過去幾個月的改革和建設，讓國人對國家整體發展，與過去相比會更有信心和樂觀。

台灣民意基金會今天公布最新民意調查顯示，41.4％民眾贊同總統蔡英文處理重大事件方式，和1月相比上升7.6個百分點；基金會董事長游盈隆表示，蔡總統民調「有枯木逢春般的離奇感覺」。

總統府發言人黃重諺說，政府團隊的核心工作，就是改革國家，為人民解決問題，對的事情就應該去做，民調的數字從來就各自不同，政府就是全力以赴。

黃重諺說，過去幾個月無論是整體景氣回溫，年金重大改革的進行，以及多項重大基礎建設的方案，讓國人對國家整體發展，與過去相比會更有信心和樂觀，所以反映在民調上。

至於是否因為內閣改組才讓民調回升，黃重諺說，內閣組成是依據政府在不同階段需要哪些功能做調整，他不認為是這樣的原因。1060220

(中央社)