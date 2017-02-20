偶像劇童星糾眾暴力 桃檢不起訴

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曾演出「海豚灣戀人」等多部偶像劇昔日童星王欣逸（21歲），去年7月將一名少年砍成重傷，警方認為王欣逸同夥多人犯罪具集團暴力性，涉組織犯罪，桃園檢方偵察終結，不起訴處分。

檢方調查，105年7月21日晚間，桃園蘆竹區發生當街砍人事件，一名少年被砍到渾身是傷、倒地不起，現場血跡斑斑，遭砍少年頭顱破裂、腦震盪，緊急送醫，警方調監視器畫面發現王欣逸（21歲）涉嫌重大。

檢方表示，警方循線在新北市萬里區一家賓館查獲王欣逸和多名涉案青少年，現場還起出K他命毒品，當時一夥人正為當街砍人一事舉辦慶功，行徑十分囂張。

警方認為帶頭賴男與王欣逸等10人糾眾鬧事，並在當地組織南崁幫成員，具有組織、集團、暴力等特性，桃園檢方調查時，多人否認是南崁幫成員，認為毆打少年事件，應為偶發事件，賴男等人犯罪為臨時性組合，證據不足，予以不起訴處分。1060220

(中央社)