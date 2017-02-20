港卸任特首被告首例 曾蔭權恐成階下囚

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香港前行政長官（特首）曾蔭權被控「公職人員行為不當罪」成立，高等法院延至22日判刑，曾蔭權未能交保外出，有可能淪為階下囚。

曾蔭權於2012年卸任後，被當局起訴兩項「公職人員行為不當罪」和一項「行政長官收受利益罪」，是首位被起訴的卸任特首。

高等法院陪審團17日裁定曾蔭權一項「公職人員行為不當罪」成立，另一項罪名不成立。

至於收受利益罪，陪審團無法達成協議，須待法院處理。到今天下午4時許，法院對此仍沒有決定。

高等法院法官下午就曾蔭權獲罪罪名作出裁決，宣布22日判刑，曾蔭權未獲准交保外出，還押候判，成為首位還押候判的卸任特首。

就曾蔭權所獲罪名，法官同時表示，給予緩刑的機會不大。換言之，曾蔭權於22日被判入獄的機會頗大，很有可能淪為階下囚。

曾蔭權出任公務員數十年，許多人都認為他擔任公職時相當謹慎，少有出錯。

曾蔭權是於2005年接替董建華出任特首，2012年卸任。曾蔭權卸任前，媒體報導許多有關他收受商界利益的消息，包括搭乘商人的私人飛機出遊等。

曾蔭權受審的主因則與他在中國大陸深圳租住房屋有關。曾蔭權卸任前，在深圳東海花園租住一個住房，而這個住房的業主是香港商人黃楚標所有。

曾蔭權被控的3項罪名，都與住房和黃楚標有關。

曾蔭權的首個「公職人員行為失當罪」，指他在任時提名建築設計師何周禮授勳，事前沒有向政府申報，對方正為其深圳租住房進行室內設計工程。

但這項罪名被陪審團裁定不成立。

另一項「公職人員行為失當罪」，指他參與決定雄濤數碼聲音廣播公司申請經營時，沒有向行政會議申報與雄濤股東黃楚標的關係。

這項罪名成立。

至於「行政長官接受利益罪」，指他接受深圳單位的裝修工程，作為批准雄濤廣播申請的報酬。1060220

(中央社)