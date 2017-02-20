港前特首曾蔭權收受利益罪將重審

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香港前行政長官（特首）曾蔭權被控「行政長官收受利益罪」的部分將會重審。

無線電視台今天報導，起訴方律政司要求法院重審曾蔭權的上述罪名，獲高等法院法官接納。

曾蔭權於2012年卸任後，被當局起訴兩項「公職人員行為不當罪」和一項「行政長官收受利益罪」。

高等法院陪審團上週裁定曾蔭權一項「公職人員行為不當罪」成立，另一項罪名不成立，但未能就收受利益罪達成協議，須待法院處理。

高等法院法官下午就曾蔭權獲罪罪名作出裁決，宣布22日判刑，曾蔭權未獲准交保外出，交由懲教署看管，等候判刑。

據報導，律政司在庭上要求重審曾蔭權的收受利益罪，獲法官接納。

由於此案的陪審團未能就曾蔭權的收受利益罪達成協議，法官上週已解散陪審團；如此案重審，有可能需要另組陪審團。1060220

(中央社)