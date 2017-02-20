台詐嫌可能遣陸 外交部再召西班牙代表

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外交部政務次長吳志中今天再度約見西班牙駐台代表，對西班牙擬將涉電信詐騙的國人遣送至中國大陸，表達嚴正立場。

外交部18日發出新聞稿指出，這起電信詐騙案在去年12月案發，外交部及駐西班牙代表處成立專案小組。外交部也於今年1月召見西班牙駐台代表，嚴正表達政府立場，請西班牙依據國籍管轄原則將涉案國人遣返中華民國。

外交部今天表示，外交部政務次長吳志中20日上午9時再度召見西班牙駐台代表、西班牙商務辦事處處長Jose Luis Echaniz，強烈表達中華民國嚴正立場。

外交部說，嚴正要求西班牙政府尊重涉案當事人意願且依據歐盟國家重視人權之傳統，於完成相關司法程序後，將涉案的國人遣送回台。

外交部鄭重呼籲，此案正進行司法程序，且西班牙為重視人權的國家，希望西班牙司法部門，應秉持對歐盟國家重視人權的傳統，依據「國籍管轄原則」辦理。

西班牙政府日前同意把涉嫌電話詐騙的269名嫌犯遣送到中國大陸，中華民國駐西班牙代表處已掌握其中有218人是台灣人，當地法院預計3月初做出進一步決定。1060220

(中央社)