大甲警分局長沈炳信 榮調三分局履新

大甲警分局長沈炳信致贈同仁保溫瓶。（陳淑娥翻攝）

女同仁拿到保溫瓶立馬湧上一股暖流。（陳淑娥翻攝）

台中市政府警察局大甲警分局長沈炳信，將於21日榮調第三分局分局長履新，近來天氣忽冷忽熱多變化，20日上午致贈每位同仁一只保溫瓶，體恤同仁執勤辛勞及注重環保概念。

平易近人的沈炳信，在大甲分局任內期間體恤同仁，本次榮調三分局，同仁雖然離情依依，但也獻上深深的祝福，祝福他步步高陞。

(中時)