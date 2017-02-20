月子沒做好 腰痠背痛纏上身無法根治

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陳姓婦女月子沒做好腰痠背痛，醫師王叔昂指著骨盆腔後側薦髂關節慢性發炎處。（陳淑娥攝）

42歲陳姓婦女產後月子沒做好，多產後出現腰痠背痛，季節交替之際更是明顯，求診童綜合醫院原來是骨盆腔後側薦髂關節慢性發炎，只能開立藥物舒緩疼痛無法根治，骨科部醫師王叔昂表示，產後應避免過度活動4至6週，讓身體關節進行修復。

陳姓婦女在6年前自然產下第3胎後，因為產後休養不足，傳統月子也沒做好，導致時常腰痠背痛、併臀部連接大腿處痠痛，尤其當天氣有變化時，就像氣象台一樣馬上有反應，痠痛纏身更是明顯。

王叔昂指出，女性孕期會分泌荷爾蒙弛緩素（relaxin）讓關節周圍韌帶鬆弛，因應胎兒長大，為分娩時胎兒能順暢通過原來堅實固定的骨盆腔，形成順產；同時弛緩素也會造成全身關節、韌帶、結締組織的鬆弛，所以關節出力易致其他地方關節扭傷。

王叔昂建議，產後應休息4至6週，鬆弛的韌帶才能回到正常功能，在弛緩素恢復正常前要注意身體適度休息，避免過度操勞及提重物等；陳姓患者目前出現的痠痛症狀，只能開藥緩解但無法根治，還是有可能復發。

(中時)